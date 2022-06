Assalto alla Cgil, verso il processo per Fiore e altri 4: l’accusa di istigazione a delinquere nel comunicato del sito di Forza Nuova (Di martedì 14 giugno 2022) La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Fiore e altre quattro persone per aver promosso contenuti che istigavano a delinquere dopo l’Assalto alla sede della Cgil nell’ottobre del 2021. I messaggi erano stati pubblicati sul sito di Forza Nuova, un portale che nei giorni successivi all’attacco era stato sequestrato e oscurato. Nello specifico il rinvio a giudizio riguarda un comunicato dal titolo Altro che Forza Nuova. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà. Oltre a Roberto Fiore, leader del movimento neofascista, sono stati rinviati a giudizio tutti i gli firmatari del documento: Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Robertoe altre quattro persone per aver promosso contenuti che istigavano adopo l’sede dellanell’ottobre del 2021. I messaggi erano stati pubblicati suldi, un portale che nei giorni successivi all’attacco era stato sequestrato e oscurato. Nello specifico il rinvio a giudizio riguarda undal titolo Altro che. Il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà. Oltre a Roberto, leader del movimento neofascista, sono stati rinviati a giudizio tutti i gli firmatari del documento: Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e ...

