Ascolti TV | Lunedì 13 Giugno 2022 Vespa floppa 1 | 1 mln – 7 1% ma L’Isola non sfonda 2 | 2 mln – 19% Fiato corto per le maratone elettorali | TG1 8% – TG4 2 8% – TGLA7 4%

(Di martedì 14 giugno 2022) Isola dei Famosi Nella serata di ieri,13, su Rai1 – dalle 21.43 alle 23.35 – Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum ha informato 1.125.000 spettatori pari al 7.1%. Su Canale 5 – dalle 21.34 all’1.20 –dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.246.000 spettatori pari al 19% di share (Isla Bonita: .000 – %). Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.101.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.104.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.409.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 9 minuti: 891.000 – 5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 699.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 la seconda stagione di Yellowstone ha registrato ...

Pubblicità

MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 13 giugno 2022: all'Isola basta poco per vincere, delude Porta a porta, bene Chicago PD e Repo… - IsaeChia : #Isola 16, ecco gli ascolti della ventitreesima puntata del reality Tutti i dati auditel della serata di lunedì 13… - Mattiabuonocore : Fiato corto per le maratone elettorali: TG1 8% - TG4 2.8% - TGLA7 4% - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - Mattiabuonocore : Scarse le maratone elettorali: TG1 8% - TG4 2.8% - TGLA7 4% -

tv13 giugno 2022: preserale e access prime time Esordio più che sufficiente per Paperissima Sprint che ha avuto l'attenzione di 2.6 milioni di utenti. Rai Uno: Soliti Ignoti - Il ...... ha ottenuto un grandissimo successo incon La vita in diretta, che a settembre condurrà per il quarto anno consecutivo. Intanto, come sta accadendo dadella settimana scorsa, a fare ...