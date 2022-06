Ascolti TV: L’Isola dei Famosi fra gli speciali sulle elezioni, è tutto un flop (Di martedì 14 giugno 2022) Un lunedì sera particolarmente atipico per gli Ascolti tv. Ieri, 13 giugno 2022, le prime serate dei canali tv generalisti sono spaccati in tre: repliche, L’Isola dei Famosi 2022 e i programmi politici a tema elezioni amministrative e referendum. Fra informazione e intrattenimento, chi ha “vinto” la serata Auditel? Non c’è certamente una sorpresa il fatto che l’attenzione del pubblico si è spostata maggiormente su L’Isola dei Famosi anche se – dati alla mano – scopriamo che di fatto il reality di Canale Cinque non ha conquistato più spettatori del solito ma si è limitato a trattenere la sua solita media. Scopriamo insieme tutte le cifre e le percentuali degli Ascolti tv della prima serata di lunedì 13 giugno 2022. Ascolti TV 13 giugno 2022: fra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Un lunedì sera particolarmente atipico per glitv. Ieri, 13 giugno 2022, le prime serate dei canali tv generalisti sono spaccati in tre: repliche,dei2022 e i programmi politici a temaamministrative e referendum. Fra informazione e intrattenimento, chi ha “vinto” la serata Auditel? Non c’è certamente una sorpresa il fatto che l’attenzione del pubblico si è spostata maggiormente sudeianche se – dati alla mano – scopriamo che di fatto il reality di Canale Cinque non ha conquistato più spettatori del solito ma si è limitato a trattenere la sua solita media. Scopriamo insieme tutte le cifre e le percentuali deglitv della prima serata di lunedì 13 giugno 2022.TV 13 giugno 2022: fra ...

