Ascolti tv, l'Isola dei Famosi conquista gli ascolti di lunedì 13 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) Alle spalle lo Speciale Elezioni e Referendum Nella serata di ieri, con poca concorrenza, si impone negli ascolti, l'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi ha conquistato 1.125.000 spettatori pari al 7.1%. Alle spalle, in onda su Rai Uno, Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum con 1.125.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rai2 The Rookie ha coinvolto 1.101.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 l'ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.104.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Report ha ottenuto 1.409.000 spettatori pari ad uno share dell'8.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 699.000 spettatori con il 5.4% di share. L'articolo 361magazine.

