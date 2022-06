Ascolti TV: Estate in Diretta contro i film di Canale5, i dati della prima vera sfida dei palinsesti estivi (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo aver dato una occhiata ai dati Auditel della prima serata del 13 giugno 2022 ampiamente modificata dai commenti alle Amministrative e Referendum, quest’oggi un altro occhio di riguardo va dato anche ai dati Auditel del primo vero pomeriggio in assetto da programmazione estiva. Salutata definitivamente Barbara D’Urso che ora si gode la pausa, i palinsesti pomeridiani di Rai1 e Canale5 sono ora a pieno regime vacanziero. Quello che ne consegue, però, è che i dati Auditel non sono poi così tanto diversi fra il prima e il dopo. Sembra quasi che la assenza di Barbara D’Urso dal pomeriggio di Canale Cinque non sia poi così tanto influente rispetto ai dati d’ascolto del pomeriggio Mediaset. E a sorpresa, a restare fermo è persino il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo aver dato una occhiata aiAuditelserata del 13 giugno 2022 ampiamente modificata dai commenti alle Amministrative e Referendum, quest’oggi un altro occhio di riguardo va dato anche aiAuditel del primo vero pomeriggio in assetto da programmazione estiva. Salutata definitivamente Barbara D’Urso che ora si gode la pausa, ipomeridiani di Rai1 esono ora a pieno regime vacanziero. Quello che ne consegue, però, è che iAuditel non sono poi così tanto diversi fra ile il dopo. Sembra quasi che la assenza di Barbara D’Urso dal pomeriggio di Canale Cinque non sia poi così tanto influente rispetto aid’ascolto del pomeriggio Mediaset. E a sorpresa, a restare fermo è persino il ...

