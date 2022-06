Pubblicità

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 13 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 13 Giugno 2022: Access Prime Time e Preserale - GinevraLovascio : RT @cmqgloria: dopo il live acustico di ieri gli ascolti di alex su spotify crolleranno e nessuno di noi potrà lamentarsi - ParliamoDiNews : Ascolti tv ieri, flop e delusioni: Isola e Vespa, chi ha vinto. Report convince #brunovespa #ilaryblasi #14giugno -

tv domenica 12 giugno 2022/ Mina Settembre in replica batte Sergente Rex Glitv di lunedì 13 giugno: Isola dei famosi 2022 in crescitasera, secondo glitv di lunedì 13 ...Viene citata in particolare la posizione della Lega espressa nella giornata dida Matteo ... Per Fornaro "è giusto che il governotutti i soggetti sindacali e confindustriali per arrivare ...(LaPresse) Sopralluogo dei carbinieri nella villetta in cui viveva Elena, la bambina di 5 anni rapita ieri pomeriggio, mentre era con la madre ...Terribile mazzata per Bruno Vespa costretto ad incassare un colpo senza precedenti: la notizia arrivata questa mattina è senza precedenti ...