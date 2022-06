Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la ventitreesima puntata del 13 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) Ascolti Isola dei Famosi – La ventitreesima puntata andata in onda lunedì 13 giugno con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. ecco i dati auditel a seguire. Ascolti Isola dei Famosi 2022, puntata 13 giugno Canale 5, L’Isola dei Famosi: 2.246.000 spettatori (share 19,01%) Rai3, Report: 1.409.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 14 giugno 2022)dei– Laandata in onda lunedì 13con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori.i dati auditel a seguire.dei13Canale 5, L’dei: 2.246.000 spettatori (share 19,01%) Rai3, Report: 1.409.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

anninaa00 : RT @Gianni_gian13: Eheh direi che l'assenza di Soleil Anastasia Sorge si è fatta sentire !!! La puntata scorsa con Soleil RECORD DI ASCOLTI… - Gianni_gian13 : Eheh direi che l'assenza di Soleil Anastasia Sorge si è fatta sentire !!! La puntata scorsa con Soleil RECORD DI AS… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 13 giugno 2022: boom per l'Isola dei Famosi, flop per Vespa - Ilsuperbo89 : Mamma mia che mesta fine per l'#Isola. 2.2 milioni di spettatori con appena il 19%, in pieno giugno e praticamente… - blogtivvu : Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la ventitreesima puntata del 13 giugno -