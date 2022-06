Aronica a CM | 'Dybala perfetto per l'Inter di Inzaghi | Napoli poteva essere città ideale Il futuro di Koulibaly'

(Di martedì 14 giugno 2022) Il ritorno del Palermo in Serie B, ildele quello di Paulo, sempre più vicino all'. Parla a tutto campo...

Pubblicità

DerbyDerbyDerby

... ospite Salvatore, ex difensore tra le altre del Napoli e poi rosanero dal 2012 al 2015, compagno di squadra anche di Pauloche tratta con l' Inter . E ancora l' Italia di Mancini , ...Salvatore- "La Juve dovrebbe prendere Salah, per sostituire... Aronica: “Dybala può giocare ovunque e in qualsiasi ruolo, il suo caso è simile a Insigne…” Il ritorno del Palermo in Serie B, il futuro del Napoli e quello di Paulo Dybala, sempre più vicino all'Inter. Parla a tutto campo Salvatore Aronica, ex difensore tra le altre degli azzurri e dei ...