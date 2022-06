Approvato ddl Sport nella Costituzione italiana, non accadeva dal Ventennio (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu – Dopo una prima vittoria in Senato, il 23 marzo scorso, è stato Approvato anche alla Camera il disegno di legge costituzionale sulla tutela dello Sport nella Costituzione. A Montecitorio il provvedimento ha ricevuto 365 voti favorevoli e 2 contrari, con 2 astenuti. A differenza del Ventennio precedente, fin dalla sua nascita la Costituzione della neonata Repubblica italiana non espresse mai la volontà di tutelare lo Sport e l’attività fisica. Forse anche proprio a causa della grande attenzione che il Governo fascista diede alle attività Sportive, la nuova Costituente eletta il 2 giugno 1946 aveva ritenuto opportuno non occuparsi direttamente di Sport. Allora, si inserì svogliatamente qualcosa che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu – Dopo una prima vittoria in Senato, il 23 marzo scorso, è statoanche alla Camera il disegno di legge costituzionale sulla tutela dello. A Montecitorio il provvedimento ha ricevuto 365 voti favorevoli e 2 contrari, con 2 astenuti. A differenza delprecedente, fin dalla sua nascita ladella neonata Repubblicanon espresse mai la volontà di tutelare loe l’attività fisica. Forse anche proprio a causa della grande attenzione che il Governo fascista diede alle attivitàive, la nuova Costituente eletta il 2 giugno 1946 aveva ritenuto opportuno non occuparsi direttamente di. Allora, si inserì svogliatamente qualcosa che ...

Pubblicità

Alessandro_Amad : RT @andreabonazzabz: Finalmente lo #sport entra nella Costituzione e rientra nello Stato. La prima e unica volta in Italia fu, indovinate u… - andreabonazzabz : Finalmente lo #sport entra nella Costituzione e rientra nello Stato. La prima e unica volta in Italia fu, indovinat… - SenatoStampa : #ContrattiPubblici. Con 186 voti favorevoli, 32 contrari e un'astensione, l'Assemblea di Palazzo Madama, martedì 14… - SenatoStampa : Istituzione Commissione #ItalianiNelMondo. In Commissione Esteri, avviata discussione in sede redigente ddl. n. 236… - cr_ernest0 : Il ddl zan non è stato approvato grazie a renzie -