Anziché salvare le periferie, Milano pensa al festival del mestruo (Di martedì 14 giugno 2022) A Milano in via Bolla c'è l'inferno in terra, l'80, 90% di clandestini, sbandati, irregolari pronti ad ogni delinquenza e ci vuole il coraggio di Sansonetti a Quarta Repubblica per minimizzare, per parlar d'altro. Sansonetti, perdonate se potete la digressione personale, non sa di che parla ma dovrebbe averne scrupolo: perché vivere da esseri umani in un nonluogo del genere vuol dire morire presto, consunti di tutte le malattie, sprofondati in una depressione senza Dio, logorati da una domanda sola: perché proprio a me? Perché Padreterno mi hai scaricato qui, dove non c'è spazio neppure per una preghiera? Via Bolla è uno dei buchi neri della città, come il Calvairate, come Ponte Lambro, come la Stazione Centrale, come cento e mille altri, voragini di follia che si dilatano, ma il Comune lancia il primo festival del Ciclo Mestruale, novità assoluta nel ...

