Anziani | allarme geriatri | afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio mortalità

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli Anziani sono ancora più fragili perché afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull'International Journal

