Pubblicità

napolipiucom : Anna Trieste: 'Mertens, leader come Ibra. Vorrei che il Napoli mi spiegasse una cosa' #annatrieste #Mertens… - AttilioScalesse : @trichecco_ Vabbè frà, ma penso che anche a te abbiano difficoltà a conoscerti che tutt o' blocc tieni la fanpage s… - simona_regina : Oggi #14giugno è la #GiornataMondialeDelDonatoreDiSangue #WorldBloodDonorDay Perché donare sangue? Rispondono… - TelemiaLaTv : “Via Cola Di Rienzo – la vostra estate”, giovedì 16 giugno alle 17 nella sala convegni della biblioteca “De Nobili”… - MrZompapereta : @annatrieste @ADeLaurentiis Anche Anna Trieste è mariomerolizzata? ?????? @PolliceAzzurro -

napolipiu.com

Oggi sono stati registrati anche 4 decessi in Fvg: 3 in provincia die uno a Gorizia. Le ... Camion in fiamme sulla A4: in corso le operazioni di messa in sicurezzaMaria Cisint confermata ...MONFALCONE Pareva un giorno come un altro, a metter su le zanzariere nella casetta a due piani di Panzano, e invece no. L'uscente si svela rientrante: è trionfo, l'apoteosi.Cisint, 58 anni, con 7.500 voti tondi tondi resta saldamente accomodata sullo scranno più ambito all'ombra della Rocca, riconfermata sindaca di Monfalcone, con percentuali quasi bulgare: il 72,4%. Anna Trieste: “Mertens, leader come Ibra. Vorrei che il Napoli mi spiegasse una cosa” Anna Triste ha commentato il possibile addio di Dries Mertens dal Napoli. La giornalista pone anche un quesito al club azzurro.Questa mattina (14.6.22) nella Sala Tergeste di piazza Unità, alla presenza dell'Assessore alle Pari Opportunità Nicole Matteoni, di Carla Mocavero cofondatrice del Concorso internazionale di scrittur ...