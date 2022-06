Andrea Cerioli si mette a dieta dopo L’Isola dei Famosi | “Sembro un’otaria”

(Di martedì 14 giugno 2022) A distanza di un anno dalla sua esperienza nel reality, l'ex naufrago ha svelato ai suoi follower su Instagram di aver ripreso tutti i 22 chilogrammi persi nel corso del programma: "Mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché ho fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere". L'articolo proviene da DireDonna.

Dopo essersi fatto conoscere a Uomini e Donne, programma in cui ha anche trovato l'amore, Andrea Cerioli ha partecipato lo scorso anno all'Isola dei Famosi. Nel programma era arrivato un po' ...L'ex tronista confessa ai followers di essersi lasciato andare ma di essere anche pronto a riprendere in mano la situazione e ad avere il corpo scolpito di sempre ...