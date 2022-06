Andrea Cerioli ha detto basta | l’ex naufrago cambia vita

(Di martedì 14 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di dire “” ere il suo stile dilo ha comunicato ai suoi tanti fan sui social. Ecco che cosa ha deciso di fare. Torniamo a parlare di uno degli ex tronisti che in questi anni sono stati più amati dal pubblico del dating show di Canale

Protagonista di Uomini e Donne e della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi ,è amatissimo sui social dove vanta un cospicuo seguito, anche grazie alla sua storia d'amore con Arianna Cirrincione . Questa volta, tuttavia, il bel bolognese non fa discutere per ...Rientrato dall'esperienza da naufrago all' Isola dei Famosi 2021 ,aveva confessato di aver perso ben 22 kg. Oggi quei chili sono stati recuperati e l'ex tronista di Uomini e Donne ha tutta l'intenzione di rimettersi in forma al più presto. Queste sono ...Andrea Cerioli ha deciso di dire “basta” e cambiare il suo stile di vita. L’ex naufrago lo ha comunicato ai suoi tanti fan sui social. Ecco che cosa ha deciso di fare. Torniamo a parlare di uno degli ...Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente d L’Isola dei Famosi, fa una confessione amara.