Ettore_Rosato : Che tristezza vedere ancora seggi chiusi Danni gravi per i diritti di chi vuol votare ad amministrative e referendu… - Ettore_Rosato : Tre considerazioni sulle elezioni amministrative nella mia newsletter di questa settimana. - TV7Benevento : Amministrative: Rosato, 'area moderata al centro della politica' - - Ettore_Rosato : Tre considerazioni sulle elezioni amministrative nella mia newsletter di questa settimana. - sarotwist : @Ettore_Rosato @ItaliaViva Sig.Rosato il fallimento di questo paese è direttamente proporzionale alla incapacità de… -

"Questesono state condizionate dalla scarsa affluenza. Siamo molto soddisfatti di risultati ... Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore, commentando i primi dati delle ...... fra cui cinquanta pugliesi, per le elezioni. Scrutini referendari non appena chiusi ... C.: Direzione Comune Salice Salentino (8.642) AntonioSan Cassiano (2.105) Gabriele Petracca ...Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Al di là del risultato positivo per quanto attiene Italia Viva, dalle elezioni emerge anche un dato più politico: c’è un’area di centro che nasce, si forma, che si misura ...A Salice Salentino il nuovo sindaco è Cosimo Leuzzi (Avanti Salice), funzionario della provincia di Lecce, vicesindaco uscente nella maggioranza guidata da Tonino Rosato che ha raggiunto il 45% delle ...