Amministrative: Renzi, 'per onestà ha vinto il centrodestra' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu (Adnkronos) - Alle Amministrative "ha vinto il centrodestra, se si vuole essere onesti. Molto bene il centrosinistra a Padova, ma come numero complessivo il centrodestra è andato meglio. Tuttavia sono a darsi le botte sul chi è più forte". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda. "A Genova, per rendersi conto, noi di Italia viva abbiamo sicuri due consiglieri eletti, la Lega tre. Tuttavia la vittoria è del centrodestra", spiega il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu (Adnkronos) - Alle"hail, se si vuole essere onesti. Molto bene il centrosinistra a Padova, ma come numero complessivo ilè andato meglio. Tuttavia sono a darsi le botte sul chi è più forte". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda. "A Genova, per rendersi conto, noi di Italia viva abbiamo sicuri due consiglieri eletti, la Lega tre. Tuttavia la vittoria è del", spiega il leader di Iv.

