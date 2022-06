**Amministrative: per Youtrend Azione-Più Europa all'1,8%, Calenda 'insorge' via social** (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Azione- PiùEuropa all'1,8%. Questa la percentuale aggregata ottenuta dalla lista alle amministrative nei 26 capoluoghi al voto secondo Youtrend. Un dato che non è piaciuto a Carlo Calenda che via social ha contestato il calcolo. "Trattasi di dato totalmente mistificatorio in quanto non considera le civiche. Dove ci siamo presentati dentro una civica o anche formato una civica, il dato è conteggiato a 0. Come se si considerasse che alle elezioni di Roma Azione avesse preso 0 voti. Utile per il Pd". Continua Calenda: "Non c'è alcun disclaimer a spiegare l'assurdità del metodo. Serve a dimostrare che il Pd vale quasi il doppio di Fdi. Cosa ovviamente assurda. Ma ha fornito materiale per il dibattito post elettorale senza che Youtrend (con cui ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) -- Piùall'1,8%. Questa la percentuale aggregata ottenuta dalla lista alle amministrative nei 26 capoluoghi al voto secondo. Un dato che non è piaciuto a Carloche via social ha contestato il calcolo. "Trattasi di dato totalmente mistificatorio in quanto non considera le civiche. Dove ci siamo presentati dentro una civica o anche formato una civica, il dato è conteggiato a 0. Come se si considerasse che alle elezioni di Romaavesse preso 0 voti. Utile per il Pd". Continua: "Non c'è alcun disclaimer a spiegare l'assurdità del metodo. Serve a dimostrare che il Pd vale quasi il doppio di Fdi. Cosa ovviamente assurda. Ma ha fornito materiale per il dibattito post elettorale senza che(con cui ...

