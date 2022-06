Amministrative: Letta, 'centro non esiste, o noi o destra e sarà così anche a politiche' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Il centro è andato bene? Porto l'esempio di L'Aquila. Qui c'erano due candidati di area Pd, noi ne abbiamo scelto uno e l'altro si è candidato lo stesso e il centro ha detto 'questo è il nostro candidato'... Io non vorrei che su queste cose si desse una rappresentazione un tantino diversa dalla realtà". così Enrico Letta a Di Martedì su La7. "Non esiste un centro che vale il 10-15%, che elegge sindaci e fa la differenza. Ovunque è andato un nostro candidato o uno del centrodestra e sarà così anche alla prossime elezioni politiche". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Ilè andato bene? Porto l'esempio di L'Aquila. Qui c'erano due candidati di area Pd, noi ne abbiamo scelto uno e l'altro si è candidato lo stesso e ilha detto 'questo è il nostro candidato'... Io non vorrei che su queste cose si desse una rappresentazione un tantino diversa dalla realtà".Enricoa Di Martedì su La7. "Nonunche vale il 10-15%, che elegge sindaci e fa la differenza. Ovunque è andato un nostro candidato o uno delalla prossime elezioni".

