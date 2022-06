Amministrative | il centrodestra al primo turno elegge 9 sindaci | 3 al centrosinistra

Pubblicità

you_trend : ?? Bilancio del 1° turno nei 142 comuni superiori al voto per le #amministrative: 79 eleggono il sindaco al 1° turno… - ItaliaViva : Alle amministrative si scelgono i sindaci. E se vogliamo essere intellettualmente onesti dobbiamo ammettere che que… - fattoquotidiano : Il centrodestra esce vincitore dal primo turno delle elezioni amministrative, la coalizione, però, sembra pervasa d… - rosarioT1970 : RT @ItaliaViva: Alle amministrative si scelgono i sindaci. E se vogliamo essere intellettualmente onesti dobbiamo ammettere che questo turn… - PieraBelfanti : Dice #Meloni il centrodestra vince se unito, le fa eco #Salvini, #Tajani vinciamo solo se uniti. NON è vero a… -

Oltre a Palermo, Genova e L'Aquila, alanche La Spezia, Pistoia, Belluno, Asti, Rieti e Oristano. Al centrosinistra Lodi, Taranto e Padova. A Messina vince, a sorpresa, un candidato civicoSe nelGiorgia Meloni festeggia in molti Comuni il sorpasso sull'alleato leghista Salvini, Berlusconi ribadisce che 'ilvince se è unito'. Nel centrosinistra Letta ricorda che il Pd è il primo partito ma i numeri hanno bocciato l'alleanza coi 5 Stelle. Mentre Calenda auspica il terzo polo di centro: ...Dopo le elezioni amministrative torna al Tg La7 di Enrico Mentana il ... Ma Meloni e Salvini esultano insieme: è l'ora del centrodestra Come detto FdI si conferma la prima forza politica dello ...All'indomani di questo difficile primo turno amministrativo, un colonnello molto vicino a ... è che il governo non sia percepito positivamente dall'opinione pubblica di centrodestra, compreso dal ...