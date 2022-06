Amministrative: dopo il primo turno Conte in emergenza, nuove basi locali al M5s. Scontro Meloni - Pd, malumori in Lega e Fi (Di martedì 14 giugno 2022) Se nel centrodestra Giorgia Meloni festeggia in molti Comuni il sorpasso sull'alleato leghista Salvini, Berlusconi ribadisce che 'il centrodestra vince se è unito'. Nel centrosinistra Letta ricorda ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 giugno 2022) Se nel centrodestra Giorgiafesteggia in molti Comuni il sorpasso sull'alleato leghista Salvini, Berlusconi ribadisce che 'il centrodestra vince se è unito'. Nel centrosinistra Letta ricorda ...

Pubblicità

borghi_claudio : Questa è una bella storia. Da atleta paralimpico a sindaco di Belluno: De Pellegrin vince le amministrative nell'a… - borghi_claudio : Luparello-Triolo (Lega): 'Palermo si rialzi dopo pessima gestione del centrosinistra' - Anna13530044 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo il grande risultato di FDI alle amministrative, parte puntuale come un orologio l’armamentario ideologico della sin… - AureliusIii : RT @GiorgiaMeloni: Dopo il grande risultato di FDI alle amministrative, parte puntuale come un orologio l’armamentario ideologico della sin… - carpincho321 : RT @Ste_Mazzu: Il Paese in cui dopo che hai preso lo 0,1% alle amministrative e hai perso rovinosamente il referendum giustizia rilasci int… -