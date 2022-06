(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - ''Essere rieletto per la seconda volta sindaco di Atessa è una bella soddisfazione, un bel risultato. Ci hanno dato tanti voti e ora abbiamo una grande responsabilità. Proprio perché abbiamo avuto tutto questo consenso, dobbiamo rappresentare un intero''. Così l'ex direttore del Tg1 Giulioparla all'Adnkronos della sua rielezione a sindaco di Atessa (Abruzzo)., sostenuto dalla lista 'Uniti per Atessa' (area centrosinistra), ha ottenuto una maggioranza schiacciante: 3.643 voti pari all'86,71% contro i 558 voti e il 13,29% ottenuti dalla sua sfidante Annalisa Giuliani. E' più facile guidare una redazione di un Tg o undi 10.000 persone? ''Sono due incombenze diverse - spiega- ma tutte e due molto faticose perché si tratta di motivare ...

Pubblicità

l_borrelli : Il fatto che Salvini, Meloni, Renzi e Berlusconi parlano solo delle amministrative e non della batosta sul referend… - GiammarioDiB : Ad Atessa (CH) Giulio Sciorilli Borrelli, padre di @silvia_sb_ è stato confermato sindaco con l’86,7% dei voti!… -

Il Sannio Quotidiano

... candidato per candidato, delle elezioni. L'elenco è consultabile anche sul portale ... 852 Candidato Consigliere Preferenze BACCHIOCCHI ATHOS FABIO 51 5.37%PIETRO 6 0.63% ...Questo l'esito delledi domenica, nei comuni abruzzesi sopra i 15mila abitanti, dei ... 10.570 abitanti, riconfermato il primo cittadino uscente, ex direttore del Tg1 Giulio, ... **Amministrative: Borrelli (ex Tg1), 'esperienza Rai al servizio del mio paese'** Roma, 13 giu. (Adnkronos) - ''Essere rieletto per la seconda volta sindaco di Atessa è una bella soddisfazione, un bel risultato. Ci hanno dato tanti voti e ora abbiamo una grande ...Uno speciale per commentare i risultati delle elezioni amministrative e dei referendum sulla giustizia : se ne parlerà stasera, lunedì ...