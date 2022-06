**Amministrative: analisi Swg, a Parma e Palermo parte elettori M5S su area Calenda** (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Dall'analisi dei flussi elettorali fatta da Swg emergono alcuni dati curiosi. In particolare sulle scelte di una fetta di elettorato M5S. Sia a Parma che a Palermo dove si sono presentati candidati di area Calenda, ci sono stati spostamenti di voto dal partito di Giuseppe Conte al 'polo riformista' che, a livello nazionale se non altro, si qualifica come il più 'anti-grillino'. A Parma il 16% di elettori M5S alle politiche 2019 ha scelto Dario Costi e a Palermo il 22% è andato su Fabrizio Ferrandelli. A Palermo c'è anche un altro dato da segnalare. Il neosindaco Roberto Lagalla ha portato al voto tanti che si erano astenuti nel 2019: ben il 47% di chi ha votato Lagalla non era andato a votare. Anche Ferrandelli acchiappa il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Dall'dei flussi elettorali fatta da Swg emergono alcuni dati curiosi. In particolare sulle scelte di una fetta di elettorato M5S. Sia ache adove si sono presentati candidati diCalenda, ci sono stati spostamenti di voto dal partito di Giuseppe Conte al 'polo riformista' che, a livello nazionale se non altro, si qualifica come il più 'anti-grillino'. Ail 16% diM5S alle politiche 2019 ha scelto Dario Costi e ail 22% è andato su Fabrizio Ferrandelli. Ac'è anche un altro dato da segnalare. Il neosindaco Roberto Lagalla ha portato al voto tanti che si erano astenuti nel 2019: ben il 47% di chi ha votato Lagalla non era andato a votare. Anche Ferrandelli acchiappa il ...

Pubblicità

Marcozanni86 : #Europainpillole da Bruxelles per un’analisi del voto alle Amministrative del 12 giugno, tra prospettive future e r… - PanareoMarco : @DM_Deluca Fare un'analisi del genere significa ignorare l'abc delle dinamiche politiche delle Elez. Amministrative… - TgrRaiFVG : Nel Centro sinistra unità di intenti per battere le destre Dopo le elezioni amministrative riflessioni nel campo pr… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Alle amministrative in #Francia, oltre la metà dei votanti ha sostenuto candidati che fanno di una netta opposizione a… - MultichainWeb3 : RT @nicolascaceres_: Analisi delle amministrative: 1. Il M5S è quasi morto 2. PD va sempre forte 3. FDI ormai è sopra la Lega 4. Il Centro… -