Amber Heard torna all' attacco | Ho detto la verità | Johnny Depp ha mentito sulle botte

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 giugno 2022)ha rilasciato la sua prima intervista in assoluto dopo che è stato reso noto il verdel processo, durante la quale ha ribadito di averlaha rilasciato la sua prima intervista da quando ha perso la causa per diffamazione multimilionaria contro il suo ex marito. Dopo il suo incontro con Savannah Guthrie della NBC la scorsa settimana, i segmenti della conversazione sono stati presentati in anteprima dal programma Today, mentre l'intervista completa andrà in onda il 17 giugno. Nel segmento laesordisce dicendo: "Finché avrò vita, ribadirò ogni parola della mia testimonianza... il processo è stata la cosa più umiliante e difficile che abbia mai vissuto. Non mi ...