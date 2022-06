Amber Heard, le prime dichiarazioni dopo il processo: ha sorpreso tutti (Di martedì 14 giugno 2022) Amber Heard si è concessa in un’intervista per la prima volta dopo l’emissione del verdetto nel processo contro Depp e ha detto la sua. A Amber Heard non importa che cosa la gente pensi di lei. Beh, questo probabilmente era già chiaro, considerando che tipo di gestione della propria immagine ha adottato. Il pubblico non può conoscere la realtà della situazione matrimoniale e privata, ha ribadito di fronte alle telecamere della NBC. Amber Heard (screenshoT)Per questo motivo, l’ex moglie di Johnny Depp ha deciso di rilasciare un’intervista a riguardo dell’evento mediatico più discusso dell’anno di cui è stata protagonista. La storia non si è affatto conclusa, però, dato che i suoi legali hanno già annunciato il ricorso in ... Leggi su vesuvius (Di martedì 14 giugno 2022)si è concessa in un’intervista per la prima voltal’emissione del verdetto nelcontro Depp e ha detto la sua. Anon importa che cosa la gente pensi di lei. Beh, questo probabilmente era già chiaro, considerando che tipo di gestione della propria immagine ha adottato. Il pubblico non può conoscere la realtà della situazione matrimoniale e privata, ha ribadito di fronte alle telecamere della NBC.(screenshoT)Per questo motivo, l’ex moglie di Johnny Depp ha deciso di rilasciare un’intervista a riguardo dell’evento mediatico più discusso dell’anno di cui è stata protagonista. La storia non si è affatto conclusa, però, dato che i suoi legali hanno già annunciato il ricorso in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Johnny Depp sarebbe pronto a rinunciare ai milioni di dollari che Amber Heard gli deve in risarcimento se lei rinun… - _ComicsUniverse : In questo caso però Warner non ha fatto nulla: il problema è che si stanno basando su vecchie informazioni... non è… - 3cinematographe : Amber Heard afferma che i fan del Capitan Jack Sparrow appostati fuori dal tribunale l'hanno fatta sentire 'meno um… - MeglioNotizie : Depp vs. Heard: Amber, 'mentiva dicendo che non mi ha picchiato' - MartyPsyko : @Valina_91 @big_fat_cat A mo. 'la tua amica Amber' a me della Heard non frega un cazzo, lo ho detto e ripetuto. Ma… -