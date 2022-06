Alvarez Sassuolo, l’agente: «Mercoledì in Italia per le visite mediche» (Di martedì 14 giugno 2022) l’agente di Agustin Alvarez ha annunciato che l’attaccante sarà presto in Italia per le visite mediche con il Sassuolo Agustin Alvarez si appresta a diventare un nuovo calciatore del Sassuolo. Il suo agente Edgardo Lasalvia, infatti, in una intervista a Tirando 1010 ha annunciato che l’attaccante sarà presto in Italia per le visite mediche. ARRIVO IN Italia – «Mercoledì andremo in Italia per le visite mediche, la firma del contratto e la presentazione. Poi torniamo in Uruguay per elaborare il visto di lavoro Italiano e infine rientreremo in Italia direttamente per il ritiro del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022)di Agustinha annunciato che l’attaccante sarà presto inper lecon ilAgustinsi appresta a diventare un nuovo calciatore del. Il suo agente Edgardo Lasalvia, infatti, in una intervista a Tirando 1010 ha annunciato che l’attaccante sarà presto inper le. ARRIVO IN– «andremo inper le, la firma del contratto e la presentazione. Poi torniamo in Uruguay per elaborare il visto di lavorono e infine rientreremo indirettamente per il ritiro del ...

