yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Allegri avvistato con #Campos: cosa succede per la panchina del #Psg - cmdotcom : #Allegri avvistato con #Campos: cosa succede per la panchina del #Psg - mercatoymercado : RT @CalcioNews24: #Allegri avvistato a Parigi - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Chi è Luis Campos, avvistato con Allegri a Montecarlo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - CalcioNews24 : #Allegri avvistato a Parigi -

Al mattino il dirigente si è aggiornato con Massimiliano, rientrato a Torino dopo una breve pausa post fine stagione ein centro città suscitando la curiosità di tifosi juventini e ...Il vicepresidente bianconero è statoin compagnia del 29enne centrocampista francese in ... E quanto tutti alla Continassa, dalla dirigenza al tecnico Massimiliano, intendano mettere ... Allegri avvistato con Campos: cosa succede per la panchina del Psg (Photo by Xavier Laine/Getty Images) Luis Campos avvistato con Allegri a Montecarlo. Chi è il nuovo consulente calcistico del Paris Saint-Germain Sta facendo il giro del web la foto di Massimiliano ...Massimiliano Allegri avvistato in Francia È quanto emerge nelle ultime ore per via di una fotografia diffusa dalla pagina Twitter “La Source Parisienne” ...