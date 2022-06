Alle Comunali il centrodestra unito vince (ma sorride solo Meloni). Il Cav: a ballottaggi accantonare dissapori (Di martedì 14 giugno 2022) Su quelle tre parole in teoria sono tutti d'accordo: "Uniti si vince". E anche se per avere un quadro definitivo bisognerà attendere i ballottaggi, di certo questa tornata amministrativa sembra premiare il centrodestra laddove non si è presentato diviso: conquista al primo turno Palermo, stravince a Genova e anche all'Aquila, mentre viene penalizzato in quattro dei cinque capoluoghi in cui sono state prese strade separate: Parma, Verona, Viterbo e Catanzaro. E tuttavia, se queste elezioni sono l'antipasto delle prossime Politiche, allora il centrodestra ci arriverà più dilaniato che mai, per la competizione tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per le lotte intestine a Forza Italia, per la fronda latente della Lega governista.A sorridere è certamente Fratelli d'Italia, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 giugno 2022) Su quelle tre parole in teoria sono tutti d'accordo: "Uniti si". E anche se per avere un quadro definitivo bisognerà attendere i, di certo questa tornata amministrativa sembra premiare illaddove non si è presentato diviso: conquista al primo turno Palermo, straa Genova e anche all'Aquila, mentre viene penalizzato in quattro dei cinque capoluoghi in cui sono state prese strade separate: Parma, Verona, Viterbo e Catanzaro. E tuttavia, se queste elezioni sono l'antipasto delle prossime Politiche, allora ilci arriverà più dilaniato che mai, per la competizione tra Matteo Salvini e Giorgia, per le lotte intestine a Forza Italia, per la fronda latente della Lega governista.Are è certamente Fratelli d'Italia, ...

Pubblicità

reportrai3 : Alle comunali a Palermo il coordinatore del partito di Renzi Custumati e Chinnici, ex capogruppo comunale di Italia… - myrtamerlino : I #referendum meno votati della storia. A #Palermo mancano perfino i Presidenti e per ore non si è potuto votare. A… - fattoquotidiano : REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, IL GRANDE FLOP Uno dei risultati peggiori di sempre - RisatoNicola : RT @GiorgioSnaider8: @RisatoNicola Di Maio....5Stelle quasi al fallimento. Conte è sempre più debole e il popolo si ribellerà alle comunali. - GiorgioSnaider8 : @RisatoNicola Di Maio....5Stelle quasi al fallimento. Conte è sempre più debole e il popolo si ribellerà alle comunali. -