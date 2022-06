“Alla faccia di chi ti vuole male”: Vanessa Incontrada senza pudore si mostra così (Di martedì 14 giugno 2022) Pioggia di critiche per Vanessa Incontrada che, nonostante il periodo di forti polemiche, ha deciso di mostrarsi così sui social. Ecco la foto-testimonianza. Progetti televisivi in corso per la bella Vanessa Incontrada per quanto sia anche meritevole un periodo di riposo e relax. Com’è ormai noto, è confermata la seconda serie di Fosca Innocenti, la detective più genuina e brillante della televisione nonché probabilmente i Seat Music Awards 2022. Vanessa Incontrada-Altranotizia (Fonte: Google)Anche se in quest’ultimo periodo, Vanessa si è trovata improvvisamente travolta dalle polemiche, ancora una volta. Una situazione spiacevole per lei e per la sua famiglia, di riflesso ma la stessa attrice ha deciso combattere ... Leggi su altranotizia (Di martedì 14 giugno 2022) Pioggia di critiche perche, nonostante il periodo di forti polemiche, ha deciso dirsisui social. Ecco la foto-testimonianza. Progetti televisivi in corso per la bellaper quanto sia anche meritevole un periodo di riposo e relax. Com’è ormai noto, è confermata la seconda serie di Fosca Innocenti, la detective più genuina e brillante della televisione nonché probabilmente i Seat Music Awards 2022.-Altranotizia (Fonte: Google)Anche se in quest’ultimo periodo,si è trovata improvvisamente travolta dalle polemiche, ancora una volta. Una situazione spiacevole per lei e per la sua famiglia, di riflesso ma la stessa attrice ha deciso combattere ...

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Inter-Lukaku, la trattativa puó cominciare. Dopo i primi contatti il Chelsea non ha chiuso alla possibilità di cede… - matteosalvinimi : Secondo voi i giornali e le televisioni diranno della marea umana di oggi pomeriggio a Lucca con la Lega? Alla fac… - Mov5Stelle : Non si può minimizzare la mafia, dicendo “Le solite storie..” come derubrica Calderoli in diretta tv: è un messaggi… - Megliodasola : RT @EmilyJimenezPo1: Voglio dirlo alla faccia di quelle che hanno insinuato ieri verso una donna Kerem arrivato appena a Spagna #TheBürsin… - robin_a_bank : Voglio una persona normale alla lavagna che faccia errori e mi faccia sentire meno stupida, perché ora mi sento lo stereotipo di una bionda -