(Di martedì 14 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) – Si è svolto lo scorso week end il primo appuntamento ufficiale negliitaliani dedicato ad. Un evento estremamente atteso, come dimostra una straordinaria affluenza di pubblico: oltre 11.000 visitatori, mossi dalla passione che solo il marchio delè in grado di trasmettere, più di 3.700 test drive effettuati. Neglidel marchio, il primo porte aperte del C-SUV elettrificato che segna la Metamorfosi diè stato una vera e propria celebrazione del brand. Tutte le concessionarie hanno vissuto con grande entusiasmo questo momento storico insieme a migliaia di clienti e appassionati, che insieme ai venditori hanno consolidato il senso di ...

Pubblicità

NetoDemetriou : Alfa Romeo Bimotore. Via - Frabus3 : RT @ClubAlfaIt: #AlfaRomeo presente alla 40ª edizione della 1000 Miglia con tre iconici modelli #1000Miglia #EventiAutoClassiche https://t.… - bellalilli161 : RT @ClaudioKlarke: 'Devo partire però se ho nel cuore la tua presenza è sempre arrivo e mai partenza.' ~ Tiziano Ferro ~ #SiParte #CasaL… - ledicoladelsud : Alfa Romeo Tonale protagonista degli showroom del Biscione - ClaudioKlarke : 'Devo partire però se ho nel cuore la tua presenza è sempre arrivo e mai partenza.' ~ Tiziano Ferro ~ #SiParte… -

TORINO - Si è svolto lo scorso week end il primo appuntamento ufficiale negli showroom italiani dedicato adTonale. Un evento estremamente atteso, come dimostra una straordinaria affluenza di pubblico: oltre 11.000 visitatori, mossi dalla passione che solo il marchio del Biscione è in grado di ...Tuttavia la produzione di questo modello non partirà subito al massimo, ma sarà alternata a quella di un altro modello, molto probabilmente si tratterà del SUVStelvio. Appena partita già ...Saranno a bordo di Alfa Romeo Tonale, il modello appena lanciato dalla Casa del Biscione. "Mai come negli ultimi anni ci sono stati tanti cambiamenti nella storia dell'automobile - commenta Ilaria ...TORINO (ITALPRESS) – Si è svolto lo scorso week end il primo appuntamento ufficiale negli showroom italiani dedicato ad Alfa Romeo Tonale. Un evento estremamente atteso, come dimostra una straordinari ...