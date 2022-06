Al via Mare, Sole e Cultura. Il festival letterario di Positano diretto da Aldo Grasso sarà dedicato a Dino Buzzati (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 18 giugno al 22 luglio torna a Positano la rassegna letteraria “Mare, Sole e Cultura”, presieduta da Aldo Grasso e organizzata dall’omonima associazione Culturale in collaborazione con Mondadori e con il Comune di Positano. Il tema della XXX edizione sarà “Il tempo meraviglioso”, omaggio a Dino Buzzati in occasione delle celebrazioni dei cinquant’anni della sua morte. A tagliare il nastro, sabato 18 giugno (ore 21 – Palazzo Murat) Rossana Dian, autrice con Monica Artoni del volume Cucino sano con lo sgarro (Mondadori), e Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, fra i massimi esperti nel trapianto di “iSole pancreatiche” e autore del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) Dal 18 giugno al 22 luglio torna ala rassegna letteraria “”, presieduta dae organizzata dall’omonima associazionele in collaborazione con Mondadori e con il Comune di. Il tema della XXX edizione“Il tempo meraviglioso”, omaggio ain occasione delle celebrazioni dei cinquant’anni della sua morte. A tagliare il nastro, sabato 18 giugno (ore 21 – Palazzo Murat) Rossana Dian, autrice con Monica Artoni del volume Cucino sano con lo sgarro (Mondadori), e Camillo Ricordi,re del Diabetes Research Institute di Miami, fra i massimi esperti nel trapianto di “ipancreatiche” e autore del ...

