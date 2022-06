Al via la stagione estiva al Visionario. Da giugno ad agosto musica live, cineaperitivi, ed eventi per i bambini (Di martedì 14 giugno 2022) Il Visionario inaugura ufficialmente la sua stagione estiva con VISIO GARDEN: nel fresco giardino di via Asquini un ricchissimo cartellone di attività pronto a scandire i prossimi tre mesi della vita cittadina! Un mix di appuntamenti – in programma dal lunedì al venerdì – che accontenteranno tutti i gusti e gli interessi del pubblico udinese, dai cine-aperitivi alla musica live, alle attività dedicate ai più piccoli! Come da tradizione, la musica jazz sarà ancora una volta protagonista dell’estate del Visionario con ben 10 concerti live, che spazieranno dalla musica di New Orleans e Chicago degli anni ’20, al Soul Jazz degli anni ’60, al blues a brani di grandi autori come Thelonious Monk, Duke Ellington e e Louis ... Leggi su udine20 (Di martedì 14 giugno 2022) Ilinaugura ufficialmente la suacon VISIO GARDEN: nel fresco giardino di via Asquini un ricchissimo cartellone di attività pronto a scandire i prossimi tre mesi della vita cittadina! Un mix di appuntamenti – in programma dal lunedì al venerdì – che accontenteranno tutti i gusti e gli interessi del pubblico udinese, dai cine-aperitivi alla, alle attività dedicate ai più piccoli! Come da tradizione, lajazz sarà ancora una volta protagonista dell’estate delcon ben 10 concerti, che spazieranno dalladi New Orleans e Chicago degli anni ’20, al Soul Jazz degli anni ’60, al blues a brani di grandi autori come Thelonious Monk, Duke Ellington e e Louis ...

