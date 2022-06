Al Lago del Salto i Mondiali di wakeboard dal 25 luglio | testimonial Raoul Bova

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - IWorld Championships si preparano ad affollare le rive deldeldal 25 al 302022. L'evento internazionale porta in Italia una settimana di competizioni, con 200 atleti da 30 Paesi e oltre 40mila presenze attese. Sulle acque di questoartificiale immerso in un polmone verde, che si prepara a tornare protagonista a quattro anni dall'Europeo, approderanno da tutto il mondo i campioni della disciplina, capaci di spingere il confine di ciò che è possibile sulla tavola, per darsi battaglia nella conquista del titolo iridato. “Show your r-evolution” è lo slogan dell'edizione 2022: "lo sport è evoluzione, è tecnica, è sacrificio, è socializzazione, ma per vincere servono anche competenze e noi le abbiamo messe in campo tutte per aggiudicarci i ...