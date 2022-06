Akeem Omolade | ex calciatore | trovato morto a Palermo | fu simbolo della lotta al razzismo

Pubblicità

Pessime notizie dalla Sicilia: è stato trovato, morto l'ex attaccante del Torino Omolade PALERMO. Scopro tristemente che è morto, giovanissimo, Akeem Omolade. A inizio millennio fu vittima di uno dei primi episodi di razzismo. Akeem Oluwashegun Omolade, ex attaccante di 39 anni, un simbolo della lotta al razzismo.

Un ex calciatore del Mazara Calcio è morto a Palermo, nel quartiere Ballarò. Si tratta di Omolade Oluwaehegun Akeem, 39 anni, nigeriano. L'uomo è morto ieri mattina in via Martoglio a Palermo. Dal 2000 al 2012 ha giocato nelle squadre di calcio a Treviso, nel Torino, nel Novara. Akeem Omolade, ex calciatore nigeriano che nel 2001 a Treviso era diventato noto alle cronache in quanto vittima di un episodio razzista, scatenando però subito la solidarietà dei suoi colleghi. È stato ritrovato morto lunedì 13 giugno in un'auto nel quartiere Ballarò di Palermo.