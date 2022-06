Aiic: "Per telemedicina investire su persone oltre che su tecnologie" (Di martedì 14 giugno 2022) Milano, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr, nella Missione 6, investe un miliardo di risorse affinché la telemedicina, di cui esistono 369 esperienze a livello locale, entri in maniera capillare all'interno del territorio e la casa diventi primo luogo di cura del paziente. "Bisogna però investire altrettanto sulle professionalità e quindi agire non solo sulla parte tecnologica". Lo afferma Emilio Chiarolla, coordinatore gruppo telemedicina dell'Associazione italiana ingegneri clinici (Aiic), intervenendo al XXII Convegno nazionale dell'Aiic, in corso a Riccione fino al 15 giugno. "Non mancano solo le risorse umane - avverte - ma anche la preparazione culturale, sia dei pazienti che degli operatori. La scommessa quindi è creare competenze e portare le esperienze ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Milano, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr, nella Missione 6, investe un miliardo di risorse affinché la, di cui esistono 369 esperienze a livello locale, entri in maniera capillare all'interno del territorio e la casa diventi primo luogo di cura del paziente. "Bisogna peròaltrettanto sulle professionalità e quindi agire non solo sulla parte tecnologica". Lo afferma Emilio Chiarolla, coordinatore gruppodell'Associazione italiana ingegneri clinici (), intervenendo al XXII Convegno nazionale dell', in corso a Riccione fino al 15 giugno. "Non mancano solo le risorse umane - avverte - ma anche la preparazione culturale, sia dei pazienti che degli operatori. La scommessa quindi è creare competenze e portare le esperienze ...

