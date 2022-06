Aggredito da baby gang, Di Fenza: “Siamo alla deriva” (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMarano (Na) – Una baby gang si è accanita contro un ragazzo di 17 anni a Marano (Napoli). Le botte prese gli hanno causato un trauma cranico e la frattura del naso: 21 giorni la prognosi rilasciata dall’ospedale di Giugliano. A denunciare l’episodio avvenuto lo scorso 11 giugno – e riportato dal consigliere regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza – è stata la madre del minorenne Aggredito Cira De Gregorio. “Ho appreso attraverso la stampa locale – spiega Di Fenza – di un’aggressione subita l’11 giugno da un ragazzino di 17 anni che si trovava insieme ai suoi amici presso il Ciaurro, villa comunale di Marano, e la cosa mi ha letteralmente sconcertato.Il ragazzo è stato avvicinato da una baby gang che ha iniziato ad insultarlo. Prima si sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMarano (Na) – Unasi è accanita contro un ragazzo di 17 anni a Marano (Napoli). Le botte prese gli hanno causato un trauma cranico e la frattura del naso: 21 giorni la prognosi rilasciata dall’ospedale di Giugliano. A denunciare l’episodio avvenuto lo scorso 11 giugno – e riportato dal consigliere regionale dei Moderati Pasquale Di– è stata la madre del minorenneCira De Gregorio. “Ho appreso attraverso la stampa locale – spiega Di– di un’aggressione subita l’11 giugno da un ragazzino di 17 anni che si trovava insieme ai suoi amici presso il Ciaurro, villa comunale di Marano, e la cosa mi ha letteralmente sconcertato.Il ragazzo è stato avvicinato da unache ha iniziato ad insultarlo. Prima si sono ...

Pubblicità

fanpage : Un agente di polizia fuori servizio è finito in ospedale dopo essere stato preso a calci e pugni da un gruppo di ad… - rep_napoli : 17enne aggredito da baby gang a Marano [aggiornamento delle 15:54] - massidanu : RT @fanpage: Un agente di polizia fuori servizio è finito in ospedale dopo essere stato preso a calci e pugni da un gruppo di adolescenti c… - L_AdeleShasa : RT @fanpage: Un agente di polizia fuori servizio è finito in ospedale dopo essere stato preso a calci e pugni da un gruppo di adolescenti c… - Frankf1842 : RT @fanpage: Un agente di polizia fuori servizio è finito in ospedale dopo essere stato preso a calci e pugni da un gruppo di adolescenti c… -

Marano, picchiato dal branco a 17 anni: la denuncia social della mamma Giovane di Marano, 17 enne , aggredito da una baby gang nella villa comunale del Ciaurro . Sui social la denuncia della mamma. 'Vorrei condividere con voi quello che è capitato a mio figlio di 17 anni. Sabato, intorno alle 20, a ... Fornovo: individuati e denunciati 5 minorenni che avevano picchiato un coetaneo in stazione Minore aggredito e pestato da baby gang. La Polizia Locale Bassa Val Taro segnala alla Procura per i Minorenni di Bologna cinque minorenni. E' il solito copione che si ripete sempre più spesso tra i gruppi ... ParmaToday 17enne aggredito da baby gang a Marano Una baby gang si è accanita contro un ragazzo di 17 anni a Marano (Napoli). Le botte prese gli hanno causato un trauma cranico e la frattura del naso: 21 giorni la prognosi rilasciata dall'ospedale di ... Marano, 17 enne picchiato dal branco Giovane di Marano, 17 enne, aggredito da una baby gang nella villa comunale del Ciaurro. Sui social la denuncia della mamma. “Vorrei condividere con voi quello che è capitato a ... Giovane di Marano, 17 enne ,da unagang nella villa comunale del Ciaurro . Sui social la denuncia della mamma. 'Vorrei condividere con voi quello che è capitato a mio figlio di 17 anni. Sabato, intorno alle 20, a ...Minoree pestato dagang. La Polizia Locale Bassa Val Taro segnala alla Procura per i Minorenni di Bologna cinque minorenni. E' il solito copione che si ripete sempre più spesso tra i gruppi ... Fornovo, minorenne aggredito e pestato da una baby gang: denunciati cinque ragazzini Una baby gang si è accanita contro un ragazzo di 17 anni a Marano (Napoli). Le botte prese gli hanno causato un trauma cranico e la frattura del naso: 21 giorni la prognosi rilasciata dall'ospedale di ...Giovane di Marano, 17 enne, aggredito da una baby gang nella villa comunale del Ciaurro. Sui social la denuncia della mamma. “Vorrei condividere con voi quello che è capitato a ...