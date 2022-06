Adinolfi e il flop a Ventotene: «Un voto ce l’avevo, me l’hanno annullato. Il body shaming? Il nuovo manganello è arcobaleno» (Di martedì 14 giugno 2022) Mario Adinolfi, la sua avventura elettorale ha fatto notizia soprattutto per un fallimento. A Ventotene si è candidato personalmente, lei che è anche il leader del Popolo della famiglia, ha preso zero voti. Le giro subito una domanda della rete che è diventata un tormentone, non si è votato neppure lei? «Forse queste persone non conoscono le regole di base della competizione per le comunali. Non sono residente a Ventotene, quindi non potevo votarmi. Il Popolo della famiglia si presenta in tutta Italia e anche per accompagnare lo sforzo di molti amici ho dato una mano nel mio modo, mi sono legato ad un territorio a cui sono affezionato dall’infanzia. Ventotene è una piccolissima realtà, con una popolazione molto anziana. Non c’è la scuola superiore, né un presidio sanitario. Non c’è neanche il parroco». Ecco ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Mario, la sua avventura elettorale ha fatto notizia soprattutto per un fallimento. Asi è candidato personalmente, lei che è anche il leader del Popolo della famiglia, ha preso zero voti. Le giro subito una domanda della rete che è diventata un tormentone, non si è votato neppure lei? «Forse queste persone non conoscono le regole di base della competizione per le comunali. Non sono residente a, quindi non potevo votarmi. Il Popolo della famiglia si presenta in tutta Italia e anche per accompagnare lo sforzo di molti amici ho dato una mano nel mio modo, mi sono legato ad un territorio a cui sono affezionato dall’infanzia.è una piccolissima realtà, con una popolazione molto anziana. Non c’è la scuola superiore, né un presidio sanitario. Non c’è neanche il parroco». Ecco ...

Pubblicità

aspide_l : I flop di Mario Adinolfi e Francesca Donato, lezione per i “mostri” da talk show - Open_gol : Il leader del Popolo della famiglia: «Sono uno che non molla, proverò ancora a convincere i ventotenesi» - DanielaKarr : I flop di Mario Adinolfi e Francesca Donato, lezione per i 'mostri” da talk show - MauroCapozza : RT @CCKKI: «Non mi ha votato nemmeno il mio cane» 0 voti è un record, probabilmente resterà imbattuto. - doctorgis84 : Quindi abbiamo dato tutto questo spazio sui media finora a: - #Donato (637 voti) - #Renzi (#Referendum meno cagato… -