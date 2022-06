Addio Flavio Insinna | le ultime ore sono state cruciali | Nessuno lo sapeva

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 14 giugno 2022)ha avuto a che fare con una situazione molto particolare. Un evento che mette il conduttore in crisi Una notizia che ha sconvolto tutti coloro che seguono assiduamente la Rai e che vede, come protagonista, proprio uno dei conduttori più amati del nostro paese. Stiamo parlando di. Per lui sembra non esserci nulla da fare, un uomo che da un momento all’altro non vedremo più come abbiamo imparato a conoscerlo. Ma cosa è successo? Una notizia che sta facendo il giro del web e che vede, come protagonista, proprio quelche ci ha così fatti affezionare a lui per anni. Un uomo che abbiamo tutti imparato a conoscere attraverso la sua conduzione a L’Eredità. Quest’ultimo è un programma che va in onda dal 2002, molto più ...