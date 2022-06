Addio a Domenico Bosatelli | dalla Gewiss al sogno di Chorus Life | «Imprenditore visionario e coraggioso» - Foto e video

(Di martedì 14 giugno 2022) Lutto Si è spento a 88 annie Cavaliere del Lavoro. Lada lui fondata nel 1970 è un’eccellenza mondiale, il ricordo dell’azienda: «La sua visione imprenditoriale, il suo spirito innovativo e la sua vocazione per l’eccellenza saranno per sempre un esempio». L’ultima grande sfida: il quartiere «» a Bergamo. Gori: «Ci mancheranno il suo carismae il suo coraggio». Camera ardente in città a Palazzo del Monte.

EmilianoVerga : RT @LaraMagoni: Addio a un'icona: Domenico Bosatelli, straordinaria figura imprenditoriale, ha raggiunto il cielo. Un uomo lascerà per semp… - tuttoatalanta : Addio a Domenico Bosatelli, il fondatore della Gewiss - webecodibergamo : L'ultimo sogno di Domenico Bosatelli: Chorus Life. In un'intervista a BergamoTv l'imprenditore raccontò il progetto… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Addio a Domenico #Bosatelli, fondatore e presidente della Gewiss. Aveva 88 anni - ginugiola : RT @webecodibergamo: L'ultimo grande sogno: il quartiere 'Chorus Life' di Bergamo -

Se ne va una colonna dell'industria italiana, uomo vicino all'Atalanta e per alcuni anni anche nel mondo del ciclismo professionistico.Bosatelli aveva 88 anni e fino al 2020 era stato presidente della Gewiss, società di produzione di materiale e apparecchiature elettriche con diramazioni in quattro continenti. Nella sua lunga storia di imprenditore, di capitano di industria, di innovatore e anche un po' di visionario, Domenico Bosatelli - scomparso ...