(Di martedì 14 giugno 2022) I lavori di abbattimento del '' exPer chi arrivava da Montepulciano era in qualche modo un simbolo, impossibile infatti non notarlo per la sua forma singolare e la ...

Il "fungo", come era storicamente chiamato dai chiancianesi, diventa pertanto un ricordo così come quel luogo dove tante persone sono passate. Adesso è il momento della riqualificazione con un nuovo ... Abbattuto il 'fungo', per anni sede della Municipale: qui parcheggi per il museo Il fabbricato, com'è noto, non era più funzionale e agibile. L'area a servizio del polo culturale verrà intitolata ad Aristeo Biancolini ...