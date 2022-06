A24 A25 | Strada dei Parchi sospende aumento pedaggi

(Di martedì 14 giugno 2022) L'Aquila - "Il Consiglio di Amministrazione dideiSpA, ancora una volta, per senso di responsabilità e di fronte all'inerzia del Governo, ha deciso dire l'tariffario di circa il 34% che sarebbe dovuto scattare il 1° luglio 2022, differendone l'applicazione al 1° gennaio 2023. Lo aveva fatto già, nel dicembre scorso, con l'intento di favorire l'approvazione di un Piano Economico Finanziario (PEF) che fosse sostenibile per l'utenza e consentisse la messa in sicurezza di due tratte autoli vitali per i territori. La decisione odierna si è resa necessaria a causa del perdurare della situazione di stallo. È proprio a causa di un tale quadro di incertezza e immobilismo dei Governi Nazionali negli ultimi 10 anni chedeiha ...

... dall'approvazione della legge 228/2012 che stabiliva che le autostrade A24 e A25 fossero considerate strategiche ai fini di Protezioni Civile e quindi andavano urgentemente messe in sicurezza. Per questo era ...