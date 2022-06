A Sologno i peluche abbandonati trovano nuova vita 

Leggi su agi

(Di martedì 14 giugno 2022) AGI - L'idea è quella di non abbandonare nei cassonetti i vecchi pupazzi dei propri figli facendoli così tornare avita. Nasce adi Villa Minozzo, amena frazione di 300 residenti (un centinaio gli abitanti effettivi tutto l'anno, con 5 bimbi in totale, un migliaio coi turisti in estate) a 750 metri di altezza, nel comune di Reggio Emilia (Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano) il primo e originale esempio di recupero di pupazzi e Barbie riciclati, dal titolo "La rivincita dei". Camminando in un percorso ad anello di circa 1,5 km partendo dalla piazza della chiesa, saranno dieci i punti di attrazione per i più piccini, in una sorta di installazione itinerante all'interno del paese: da piazza cartoons allo zoo di pezza, al giardino fiorito; dal paese dei 7 nani alla casa ...