(Di martedì 14 giugno 2022) Sensibilizzare ed informare su un tema di grande rilevanza sociale come quello della prevenzione e riduzione dello. È questo l'intento del convegno " Donare senza sprechi… sulle ...

Pubblicità

GazzettadAsti : A Nizza Monferrato si parla di spreco alimentare - bob_mckanic : Caldo infernale e siccità...#madmax spostati e veloce Rio Nizza, Nizza Monferrato - ristostescuro : Nel nuovo menu : Astice blu laccato con miele al cardamomo verde, spinacine, cardo gobbo di Nizza Monferrato fritto… - Centotorri : #100torri Una serata informativa su pensioni e assistenza sanitaria a Nizza Monferrato - ASTI_News : A Nizza Monferrato è il fine settimana della Corsa delle Botti e di Monferrato in Tavola - ATNews -

ATNews

... promosso dall'associazione Il Seme , con il patrocinio del Comune di Fontanile e del Comune di. " La nostra associazione opera sul territorio per supportare le famiglie in ...Le linee extraurbane- Mombercelli e Asti - Tigliole, attive dal lunedì al sabato, a partire da lunedì 13 giugno attuano gli orari estivi. Gli orari delle linee mercatali e gli orari ... “Storymoving Festival: Le Cascine e i Castelli” fa tappa a Nizza Monferrato nel fine settimana Sensibilizzare ed informare su un tema di grande rilevanza sociale come quello della prevenzione e riduzione dello spreco alimentare. È questo l’intento ...Le linee extraurbane Nizza Monferrato-Mombercelli e Asti-Tigliole, attive dal lunedì al sabato, a partire da lunedì 13 giugno attuano gli orari estivi. Gli orari delle linee mercatali e gli orari ...