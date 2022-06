A Fiumicino uno dei migliori gelati d’Italia | Lenci conquista due Coni del Gambero Rosso

(Di martedì 14 giugno 2022) I golosi di Roma e provincia hanno un punto fermo per quanto riguarda il gelato:in Darsena di Vincenzo, a. Lo storico Bar per il terzo anno consecutivo si aggiudica 2del, uno dei più ambiti riconoscimenti italiani del settore. Per la terza voltafigura nella Guida dellegelaterie, ottenendo un punteggio di tutto rispetto grazie alla qualità dei prodotti utilizzati e alla bontà di quanto realizzato.in Darsena nella Guida dellegelaterie Il riconoscimento è stato mostrato con orgoglio dallo stesso Vincenzo, titolare del locale di viale Traiano 133. La gelateria ha ottenuto un punteggio di 2 ...

Fiumicino, Lenci in Darsena è tra le migliori gelaterie d'Italia Dopo due anni di stop per la pandemia tornano tre appuntamenti da non perdere: il 25 giugno a Fiumicino, il 9 luglio a Fregene e il 6 agosto a Passoscuro che quest'anno saranno nel segno della pace an ...