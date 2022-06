30 anni di cinema a Ponticelli: la storia dell’Arci Movie diventa un film (Di martedì 14 giugno 2022) La storia dell’Arci Movie di Ponticelli diventa un film: il documentario di Isabella Mari in anteprima al Biografilm Festival 2022. Una sala salvata dalla trasformazione in supermercato, lo storico cineforum con registi e attori internazionali, le attività con gli studenti, le proiezioni estive nelle arene di periferia. L’Arci Movie, storica associazione di Napoli, si racconta Leggi su 2anews (Di martedì 14 giugno 2022) Ladiun: il documentario di Isabella Mari in anteprima al BiograFestival 2022. Una sala salvata dalla trasformazione in supermercato, lo storico cineforum con registi e attori internazionali, le attività con gli studenti, le proiezioni estive nelle arene di periferia. L’Arci, storica associazione di Napoli, si racconta

