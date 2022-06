14 giugno 1988 | l’Italia batte la Spagna all’Europeo

(Di martedì 14 giugno 2022) Vialli regala la vittoria alcontro laNell’Europeo giocato in Germania, neldeve vedersela, nel girone, con i padroni di casa della Germania Ovest, lae la Danimarca. Dopo il pareggio d’esordio contro i tedeschi, il 14gli azzurri di Vicini affrontano lareduci da una vittoria per 3 a 2 contro i danesi nella prima partita. Il successo in questa sfida garantirebbe l’accesso alle semifinali, insieme ai favoriti della Germania.di Vicini, di cui diversi giocatori facevano parte dell’Under 21, giocano un calcio veloce e composto anche da individualità tecniche importanti. Due tra tutti: Mancini e Donadoni. La gara è avvincente e ricca di emozioni. Gli azzurri vanno ...

Pubblicità

72roma17 : RT @BSPinkCadillac: Roma, 14 Giugno 1988: Bruce e Patti nel tunnel dell’amore – Foto gossip - sportli26181512 : Vialli decide Italia-Spagna a Euro '88 VIDEO: 14 giugno 1988: Italia Vs Spagna 1-0. - BSPinkCadillac : Roma, 14 Giugno 1988: Bruce e Patti nel tunnel dell’amore – Foto gossip - zazoomblog : Italia-Spagna 1-0 Vialli scaccia i fantasmi dell’eliminazione – 14 giugno 1988 – VIDEO - #Italia-Spagna #Vialli… - LoriGubbio : RT @Davide__82: 12 giugno 1989 usciva “sono cose che capitano Prodotto da Ron, Massimo Luca e Vince Tempera, tutti i brani sono scritti dal… -

TuttoReggina.com

Commenta per primo 14: Italia Vs Spagna 1 - 0.Siamo a due passi dalle spiagge di Cattolica e qui, dal lontano, si festeggia la Notte di San ... la festa torna dal 23 al 262022 nelle consuete modalità per celebrare i valori e le ... Reggina Story, 12 giugno 1988: ecco la seconda B dopo lo spareggio di Perugia Il Parco di Yellowstone ha chiuso improvvisamente gli accessi al pubblico a causa di inondazioni e smottamenti causati dalle piogge ...Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti. Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 giugno. vedi letture. Il punto su tutte le news di calciomerc ...