1000 Miglia Charity 2022 per la Ricerca: il futuro delle donne è qui! (Di martedì 14 giugno 2022) Torna in pista per affiancare la gara d’auto d’epoca per eccellenza la speciale pink car della Fondazione IEO-MONZINO. Obiettivo: raccogliere fondi per IEO-Women's Cancer Center, grazie all'aiuto di 5 pink ladies molto speciali. Ecco quando, dove e come partecipare con una preziosa donazione Leggi su vanityfair (Di martedì 14 giugno 2022) Torna in pista per affiancare la gara d’auto d’epoca per eccellenza la speciale pink car della Fondazione IEO-MONZINO. Obiettivo: raccogliere fondi per IEO-Women's Cancer Center, grazie all'aiuto di 5 pink ladies molto speciali. Ecco quando, dove e come partecipare con una preziosa donazione

Pubblicità

ProvinciaPavia : RT @VisitPavia: La #1000Miglia per la prima volta in provincia di #Pavia sabato #18giugno 2022 ??????#Stradella #Oltrepopavese #inlombardia #m… - lilcharl8 : Mi ero dimenticata delle 1000 miglia uffa - VisitPavia : La #1000Miglia per la prima volta in provincia di #Pavia sabato #18giugno 2022 ??????#Stradella #Oltrepopavese… - LiberoReporter : 1000 Miglia, dal 15 al 18 giugno torna la corsa più bella del mondo - Gaebaldi : 1000 Miglia, dal 15 al 18 giugno torna la corsa più bella del mondo -