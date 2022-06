Zero voti per Adinolfi: il capo del Popolo della Famiglia era candidato sindaco a Ventotene (Di lunedì 13 giugno 2022) Zero voti: è il brillante risultato ottenuto da Mario Adinolfi candidandosi a sindaco di Ventotene con la lista del proprio partito, il Popolo della Famiglia. L’ultraconservatore ex deputato Pd è arrivato ultimo, persino dietro – in una sorta di nemesi – al candidato del Partito gay Lgbt+, Luca Vittori, che ha avuto un voto. Il nuovo sindaco sarà invece Carmine Caputo, l’ex segretario comunale, che ha raccolto 274 suffragi – il 55,02% dei votanti sull’isola pontina – sconfiggendo l’uscente Gerardo Santomauro, sfiduciato lo scorso febbraio, che si è fermato a 223 (44,78%). Adinolfi aveva annunciato la propria candidatura in extremis, denunciando che “a Ventotene non si fanno più figli” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022): è il brillante risultato ottenuto da Mariocandidandosi adicon la lista del proprio partito, il. L’ultraconservatore ex deputato Pd è arrivato ultimo, persino dietro – in una sorta di nemesi – aldel Partito gay Lgbt+, Luca Vittori, che ha avuto un voto. Il nuovosarà invece Carmine Caputo, l’ex segretario comunale, che ha raccolto 274 suffragi – il 55,02% dei votanti sull’isola pontina – sconfiggendo l’uscente Gerardo Santomauro, sfiduciato lo scorso febbraio, che si è fermato a 223 (44,78%).aveva annunciato la propria candidatura in extremis, denunciando che “anon si fanno più figli” ...

