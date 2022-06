Zaniolo vuole Allegri? Agnelli scatenato: ha fatto qualcosa di mai visto (Di lunedì 13 giugno 2022) La Juventus si è mossa con determinazione nel weekend e stando ai rumor sarebbe pronta ad ufficializzare Nicolò Zaniolo in bianconero. Per dieci società che ci provano sempre e solo una ci riesce, e ancora una volta ad arrivare prima sembra esser stata la Juventus: stando ai rumor Zaniolo è pronto ad accasarsi in bianconero, dopo aver battuto la concorrenza di molti club di livello, compresa la Roma che fino all’ultimo ha sperato nel rinnovo di contratto. Nelle prossime ore, stando ai rumor, Andrea Agnelli ultimerà le pratiche finali per poi ufficializzare il colpo. LaPresseE così, alla fine, sembra averla spuntata ancora la Juventus: nel delicato gioco del calciomercato, la volontà di portarsi a casa un personaggio potente come Nicolò Zaniolo è forte e molte società se lo sarebbero litigato fino a poche ore, la Roma ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 giugno 2022) La Juventus si è mossa con determinazione nel weekend e stando ai rumor sarebbe pronta ad ufficializzare Nicolòin bianconero. Per dieci società che ci provano sempre e solo una ci riesce, e ancora una volta ad arrivare prima sembra esser stata la Juventus: stando ai rumorè pronto ad accasarsi in bianconero, dopo aver battuto la concorrenza di molti club di livello, compresa la Roma che fino all’ultimo ha sperato nel rinnovo di contratto. Nelle prossime ore, stando ai rumor, Andreaultimerà le pratiche finali per poi ufficializzare il colpo. LaPresseE così, alla fine, sembra averla spuntata ancora la Juventus: nel delicato gioco del calciomercato, la volontà di portarsi a casa un personaggio potente come Nicolòè forte e molte società se lo sarebbero litigato fino a poche ore, la Roma ...

