“Zaniolo come Vlahovic”: l’ex bomber della Roma ne è sicuro! (Di lunedì 13 giugno 2022) Annata da incorniciare per la Roma di Josè Mourinho che, nonostante uno scialbo sesto posto in campionato alle spalle degli acerrimi rivali della Lazio, è riuscito a riportare una coppa europea nella Capitale sponda giallorossa da 50 anni e in generale in Italia da 12, quando nel 2010 proprio lui aveva alzato la Champions League a Madrid. Il protagonista della finale di Tirana è stato sicuramente Nicolò Zaniolo. Il trequartista italiano è riuscito a mettere il sigillo nella partita più importante della stagione e a regalare la coppa ai suoi tifosi. Boniek ZanioloSul giocatore e sulle sue qualità si è espresso un ex goleador giallorosso, Boniek, che con le sue dichiarazioni ha sorpreso un pò tutti. Ecco le sue parole: “Zaniolo? È fortissimo, ma per me rende al ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Annata da incorniciare per ladi Josè Mourinho che, nonostante uno scialbo sesto posto in campionato alle spalle degli acerrimi rivaliLazio, è riuscito a riportare una coppa europea nella Capitale sponda giallorossa da 50 anni e in generale in Italia da 12, quando nel 2010 proprio lui aveva alzato la Champions League a Madrid. Il protagonistafinale di Tirana è stato sicuramente Nicolò. Il trequartista italiano è riuscito a mettere il sigillo nella partita più importantestagione e a regalare la coppa ai suoi tifosi. BoniekSul giocatore e sulle sue qualità si è espresso un ex goleador giallorosso, Boniek, che con le sue dichiarazioni ha sorpreso un pò tutti. Ecco le sue parole: “? È fortissimo, ma per me rende al ...

