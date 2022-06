Xbox & Bethesda Showcase 2022: tutti gli annunci dell’evento (Di lunedì 13 giugno 2022) Ieri sera si è tenuto l’Xbox & Bethesda Showcase 2022 e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci più importanti mostrati durante l’evento Ormai siamo praticamente arrivati al termine di questa lunga settimana densa di eventi legati ai videogiochi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di assistere a grandi show come lo State of Play, il Summer Game Fest e il Future Games Show, e finalmente è arrivato il momento della presentazione di Microsoft. Ieri sera infatti si è tenuto l’Xbox & Bethesda Showcase 2022 e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci più importanti mostrati durante l’evento. Redfall – ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 giugno 2022) Ieri sera si è tenuto l’e in questo articolo potrete trovareglipiù importanti mostrati durante l’evento Ormai siamo praticamente arrivati al termine di questa lunga settimana densa di eventi legati ai videogiochi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di assistere a grandi show come lo State of Play, il Summer Game Fest e il Future Games Show, e finalmente è arrivato il momento della presentazione di Microsoft. Ieri sera infatti si è tenuto l’e in questo articolo potrete trovareglipiù importanti mostrati durante l’evento. Redfall – ...

Pubblicità

XboxItalia : Guarda l'Xbox Games Showcase Extended per nuovi trailer, approfondimenti sulle novità in arrivo dall'#XboxBethesda… - XboxItalia : Dobbiamo solo far passare oggi, il giorno dopo e il giorno dopo ancora... poi sarà tempo di videogame ?? Non perde… - David_c05 : Xbox Game Pass: arrivano League of Legends e tutti i giochi Riot - David_c05 : Hollow Knight Silksong: nuovo gameplay dopo tre anni, arriva anche su Xbox - HWSWReview : Le novità del Xbox & Bethesda Showcase: a tutto Game Pass. Primo gameplay di Starfield e Redfall, via… -